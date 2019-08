Cristiano sobre Messi: "No tengo ninguna duda de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y que yo lo hago mejor"

El jugador de la Juventus volvió a dejar ver su lado más humano, esta vez elogiando a Lionel Messi.

La rivalidad entre ambos es una de las más históricas en el deporte, al menos en los últimos 10 años.

Pero fuera de la cancha guardan una gran relación, todo so queda en la cancha, fuera de ella son buenos compañeros.

"No tengo ninguna duda de que Messi ha hecho de mí un jugador mejor y viceversa. Tenemos una relación profesional excelente porque hace 15 años que compartimos los mismos momentos. Nunca he ido a cenar con él pero no veo razones para no hacerlo en un futuro”.

Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/soW6U6tfaX

— Esquema Fútbol (@FutbolEsquema) August 22, 2019