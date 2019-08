El Barcelona reveló el equipo que iniciará la Liga, Messi no fue convocado

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, dio a conocer al equipo que debutará en la Liga española este viernes, Messi no aparece en la lista.

El Barça volverá a poner en juego su título de campeón de España este viernes.

Y su primer rival será el Athletic de Bilbao, al que se enfrentará a las 13:00 horas.

Así, Valverde tendrá que dejar de lado el mercado de fichajes y concentrarse en la Liga.

Cabe recordar que el posible regreso de Neymar ha acaparado la atención este mercado.

"Ya veremos que ocurre. Estoy contento con mi plantilla, hemos hecho incorporaciones importantes", declaró Valverde semanas atrás.

Con ellos debutará el Barcelona

Y el cuadro azulgrana compartió hace algunos minutos, quienes verán acción en la primera jornada.

Ter Stegen, Semeno, Piqué, Rakitic, Sergio, Coutinho, Suárez, Dembélé, Rafinha, Lenglet, Griezmann, Alba, Aleñá.

Además de Roberto, de Jong, Umtiti, Junior, Iñaki Peña y Pérez, fueron los convocados.

📋 CONVOCATORIA

⚽ #AthleticBarça

🏟 San Mamés

¡Esta es la lista para el debut en la Liga! 👇 pic.twitter.com/kKCgPNsmEV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2019

¿Por qué no está Messi?

El astro argentino Lionel Messi se encuentra recuperándose de una lesión en el sóleo.

Debido a ello lleva a cabo un proceso de recuperación "bastante bueno", declaró el técnico Valverde.

Además, se mostró reacio a tomar riesgos al alinear a Messi en San Mamés, para el inicio de la Liga.

"Vamos a esperar un poco, él sigue un proceso de recuperación bastante bueno", declaró Valverde.

Y continuó: "No vamos a arriesgar a ningún jugador, menos a Leo. Todavía no ha entrenado con el equipo, no ha jugado".

La lesión de "la Pulga"

Messi se lesionó en el gemelo derecho el 5 de agosto en su primer entrenamiento tras sus vacaciones.

Por esta lesión se perdió la gira de pretemporada del Barcelona en Estados Unidos.

Según el club, podría regresar a las canchas el 25 de agosto en casa ante el Betis, en la segunda jornada.

*Con información de AFP