VIDEO. Cristiano sobre Messi "He ganado la Champions en clubes distintos"

El portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, vuelven a dar de que hablar en los periódicos internacionales.

Cristiano habló sobre su rivalidad con el atacante argentino y dijo palabras que han dado de que hablar.

El jugador de la Juventus afirmó de que no habrá otra rivalidad como la que sostienen ellos dos.

Pero también le dejó un recadito al futbolista argentino en cuestión de títulos colectivos.

A el portugués se le vio bastante receptivo con las preguntas realizadas hacia su persona.

Habló su diversos temas, pero el tema principal fue su carrera futbolística y su rivalidad con Lionel Messi.

Afirmó que ningún futbolista logrará lo que ellos dos han logrado en sus carreras como futbolistas.

"Es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo", declaró el portugués.

Pero el futbolista de la Juventus no dejó pasar la oportunidad y le recordó a Messi quién domina la Champions League.

Esto haciendo alusión a las 5 Champions ganadas por el portugués y los 6 premios como máximo goleador de dicha competición.

“La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubes diferentes y también he ganado la Champions League con clubes diferentes. He sido el máximo goleador de la Champions League seis veces seguidas".

"No hay muchos futbolistas que tengan cinco títulos de Champions y por eso creo que me identifico con esta competición”, declaró Cristiano.