Liverpool vs Chelsea: Equipos ingleses definen al primer campeón de la temporada

Estambul será la sede del duelo de la Supercopa de Europa entre Liverpool y Chelsea, en el partido que definirá al primer campeón de la temporada.

Dicho enfrentamiento tendrá como condimento especial, la presencia de la árbitra francesa Stéphanie Frappart, algo que será histórico.

Por primera vez este tipo de encuentros será dirigido por una árbitro, algo que es histórico.

El Liverpool, último campeón de la Champions League, desea arrancar esta campaña añadiendo otra corona a sus vitrinas.

Después de tres finales perdidas, rompió su malefició y a inicios de junio conquistó su primera Liga de Campeones y la sexta de los Reds.

Ahora, frente a los Blues, el Liverpool buscará su primer cetro en esta camapaña, que inició con el triunfo con la goleada 4-1 frente al Norwich.

En la fecha 1 de la Liga Premier 2019-2020, el Liverpool sufrió una baja importante para enfrentar al Chelsea.

Se trata del portero brasileño Allison Becker, quien se lesionó su pantorrilla y será baja durante varias semanas.

En su lugar estará el español Adrián san Miguel, que debutará como arquero red tras su llegada proveniente del West Ham.

✅ The winner of the @ChelseaFC – @LFC game will take home the@UEFA Super Cup. ⚽🏆

Definitely, the game will be as beautiful as Istanbul.

Let’s go Istanbul!

Let the world see what a city should be like.#SuperCupIstanbul

📆 14.08.2019

⏰ 22.00

🏟 VodafoneArena pic.twitter.com/yJi3YnKWRE

— Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) August 12, 2019