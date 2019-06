El Metropolitano recibe el espectáculo del Tottenham y Liverpool

El Liverpool y el Tottenham se juegan el trono europeo en la final de la Liga de Campeones en Madrid, en medio de un ambiente festivo y un amplio dispositivo de seguridad.

De esta forma está el Tottenham: Lloris – Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose – Winks, Sissoko – Dele, Eriksen, Son – Kane.

Entrenador: Mauricio Pochettino (ARG).

Así juega el Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Wijnaldum – Salah, Firmino, Mané.

Entrenador: Jurgen Klopp (GER)

La final de la Champions League inició como nadie se la esperaba. En apenas 22 segundos, el árbitro marcó una polémica mano de Sissoko en el área grande y se decretó penalti para Liverpoool.

El ejecutor del penalti fue el egipcio Mohamed Salah, quien convirtió el 1-0 a los primeros dos minutos.

2' – GET IN! What a start. Mo Salah nets the penalty in style to give us the lead in Madrid!! #UCLfinal pic.twitter.com/21NRmkV45e

— Liverpool FC (@LFC) June 1, 2019