Liverpool con una baja importante para la disputa de la Supercopa de Europa 

Alisson Becker | El Liverpool comenzó la temporada con una goleada 4-1 al Norwich City en un partido disputado este viernes.

Pero la nota negativa para el vigente campeón de Europa fue la lesión de su arquero brasileño Alisson Becker.

El portero se lastimó minutos antes del descanso cuando realizaba un saque de puerta y tuvo que ser sustituido por el español Adrián San Miguel (39 minutos).

Alisson injury problem

Problem for Liverpool here.

Alison is down.

He took a goal kick and slipped while striking out to the left flank.

He immediately started clutching his calf.

Adrian is getting ready to come on… pic.twitter.com/2diERR8DVY

— Lilian Chan (@bestgug) August 9, 2019