VIDEO. João Félix destroza a Cristiano Ronaldo en el juego del Atleti - Juve 

El juego entre Atlético de Madrid y Juventus tuvo un duelo soñado: el enfrentamiento entre los portugueses Cristiano Ronaldo y João Félix.

Esta fue la primera vez que chocaron los lusos a nivel de clubes.

Ya lo habían hecho a nivel de selección.

El juego correspondió a la International Champions Cup, y se jugó en el Friends Arena de Estocolmo, Suecia.

Off goes @joaofelix70 as @Atleti make a few changes. Félix ends #ICC2019 on 3️⃣ goals, tied for second-most at the tournament. Not bad for a 19-year-old. pic.twitter.com/D64rB2Cze7 — International Champions Cup (@IntChampionsCup) August 10, 2019

Doblete de João

Al final de los 90 minutos hubo un ganador, y fue el Atlético de Madrid por su victoria de 2-1 sobre el cuadro italiano.

La gran figura de este compromiso fue João Félix con doblete de goles.

Joao Felix, sobre la primera vez que coincidió con CR7 en selección: "Fue extraño. Nunca lo había visto en vivo, tan cerca, y luego, cuando llegué a casa, les conté a mis colegas y amigos, que parecía que estaba en el modo carrera de 'PlayStation. Fue un sueño" pic.twitter.com/NxuAddt5AG — Juez Central (@Juezcentral) August 10, 2019

El joven luso, fichado este verano por 126 millones de euros, adelantó al conjunto 'colchonero' en el minuto 24.

En tanto, el alemán Sami Khedira empató cinco minutos después para la 'Vecchia Signora.

Pero de nuevo João Félix estableció el definitivo 2-1 a los 33 minutos de juego.

Today's goal of the day brought to you by @LaLiga comes from one of the potential stars of next season.@joaofelix70 was on fire tonight for @Atleti! pic.twitter.com/gvr96QpOSc — International Champions Cup (@IntChampionsCup) August 10, 2019

Estadísticas negativas de Ronaldo

Los 90 minutos se resumen así en el comparativo entre Cristiano Ronaldo y João Félix.

João con dos goles; Cristiano sin anotaciones

En asistencias, ambos futbolistas se fueron en blanco.

Asimismo, en las oportunidades creadas en el compromiso los números favorecieron a Cristiano: 4-3 ante Félix.

Y en cuanto a los remates, Ronaldo no tuvo ninguno.

Player comparison brought to you by @AirForceReserve between @Cristiano and @joaofelix70. The duel between the old guard and the new guard ends in victory for @Atleti's new young star in Stockholm! pic.twitter.com/YeHfsSWekn — International Champions Cup (@IntChampionsCup) August 10, 2019

Este fue el último partido del Atlético de Madrid previo al arranque de la Liga de España.