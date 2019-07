Real Madrid recibe una goleada de escándalo en su pretemporada 

Estados Unidos seguramente no le traerá buenos recuerdos al Real Madrid.

Ya que se ha convertido en el escenario de una pésima temporada.

El cuadro de Zidane enfrentó esta noche al Atlético de Madrid y cayó escandalosamente 3-7, en un pésimo primer tiempo.

El juego es válido por la International Champions Cup y se jugó en el estadio MetLife, en East Rutherford.

Los goles colchoneros fueron anotados por Diego Costa en cuatro oportunidades (1’, 28’, 44’ y 51’), Joao Félix (8’), Ángel Correa (14’) y Vitolo (70’).

Por su parte, el cuadro madridista descontó en el segundo tiempo por medio de Nacho (59’), Benzema (86’) y el juvenil Javi Hernández (88’).

Fue un equipo desdibujado, sin idea táctica ni orden.

Miss any of @atletienglish’s five first-half goals against @realmadriden?

We got you covered with this nice compilation: pic.twitter.com/AkPVM1UBbJ

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 27, 2019