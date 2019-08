El Barcelona anuncia nuevo fichaje previo al Trofeo Joan Gamper

El FC Barcelona y el Real Betis llegaron a un acuerdo por la adquisición del lateral izquierdo Junior Firpo.

Diho jugador tiene doble nacionalidad, nació en España con padres de República Dominicana.

El joven jugador pasó por todas las categorías inferiores de el Real Betis hasta recalar en el club catalán.

Es un lateral con bastante calidad y mucha proyección en el ataque.

Se caracteriza por tener buen disparo, muy buen regate y saber tanto defender como atacar.

El joven lateral era pretendido por el Real Madrid, del cual confesó que era seguidor.

Pero, por azares del destino el español-dominicano recaló en el FC Barcelona.

Aunque nació en la República Dominicana, es internacional con la selección española, con la que se ha proclamado campeón de Europa sub-21 este 2019.

Con la selección dominicana, sólo disputó un partido amistoso con la selección absoluta contra la sub-23 de Brasil.

Junior Firpo es un deportista total. En la República Dominicana también jugaba al baloncesto y al béisbol.

With the signing of @JuniorFirpo03 we continue to strengthen the team for a 2019/20 season full of challenges. Welcome to Barça! pic.twitter.com/v298FBV9NU

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) August 4, 2019