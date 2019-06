VIDEO. Exbeisbolista David Ortiz recibió un disparo en República Dominicana

El ex beisbolista dominicano David Ortiz, más conocido como "Big Papi", recibió un disparo en un centro de diversiones en su natal República Dominicana.

Esto fue informado por el padre del jugador a ESPN Digital.

Los dirigentes de los Boston Red Sox han solicitado que la Yawkey Way lleve el nombre de uno de los peloteros más importantes de ese equipo de Grandes Ligas.

"Me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron como está ni a donde lo trasladaron exactamente", dijo Leo Ortiz por teléfono desde República Dominicana.