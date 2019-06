Exfutbolista del Sevilla y Arsenal, entre otros, fallece en accidente de tránsito

El futbolista español José Antonio Reyes, antiguo jugador del Real Madrid o el Arsenal, entre otros, murió en un accidente de tráfico, informaron este sábado el Sevilla, el club donde comenzó su carrera, y su actual equipo, el Extremadura, de segunda división.

No obstante, el Extremadura publicó un mensaje en el que "con el alma encogida y el corazón roto comunica el fallecimiento de su jugador José Antonio Reyes en un accidente de tráfico".

Reyes, de 35 años, había llegado libre al equipo extremeño en enero pasado procedente del Xinjiang Tianshan Leopard chino y contribuyó a mantener a este club en la segunda división, tras rozar el descenso a la segunda B (tercera división) esta temporada.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.

Jose Antonio Reyes: 1983-2019

Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI

— Arsenal FC (@Arsenal) June 1, 2019