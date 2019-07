ESports, todo lo que debes saber de la Fortnite World Cup

A unos cuantos días de que culmine la 9na temporada de Fortnite, se lleva a cabo la Fortnite World Cup.

Dicho torneo se disputará en la ciudad de Nueva York, donde la élite mundial se reunirá para determinar a los campeones del mundo.

El torneo cuenta con varias categorías que son las siguientes:

El pasado viernes se disputó la Fortnite ProAM, dónde se jugaba la bolsa ascendía a 3 millones de dólares repartidos entre los ganadores.

Los ganadores fueron el equipo de Ariwaks y RL GRIME.

Cabe resaltar que en esta modalidad hubo participación latina y no decepcionaron en su participación.

El youtuber mexicano Gaborever y el streamer Jelty, lograron conseguir el tercer lugar en esta categoría.

El dúo de mexicanos logró ganar la cantidad de 250 mil dólares.

Este sábado se disputará el torneo de dúos que es uno de los más apasionantes.

Muchos son los streamers que buscarán llevarse el jugoso premio.

El dúo de streamers, Mongraal y mitr0 son los grandes favoritos para llevarse esta categoría en la Fortnite World Cup.

Sin duda alguna el modo de juego más esperado, donde se miden los mejores gamers del mundo.

El favorito es TFue, pero esta vez no la tendrá nada fácil, ya que hay rivales de bastante categoría.

Had to talk smack to the opps @TTfue @beatsbynav pic.twitter.com/Cn5uJz4klu

— marshmello (@marshmellomusic) July 27, 2019