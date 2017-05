¿Ya te viste en el aftermovie oficial del Empire Music Festival?

Empire Music Festival 2017 Aftermovie Oficial

¿Recuerdan ese momento en que saltaron y gritaron oyendo su rola favorita? ¡Acá el aftermovie oficial del #EMF2017! ¡Gracias por celebrar la música y escribir la historia juntos por cuarta vez!Vídeo realizado por: Epic Cinema.

Posted by Empire Music Festival on Thursday, May 25, 2017