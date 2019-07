Jean Pierre Brol: "Tengo todo el ánimo de hacer la cosas bien".

Proveniente de una familia de tiradores, pues su padre fue su ejemplo a seguir en este deporte, y sus hermanos han estado con él en cada competencia, Jean Pierre Brol es uno de los guatemaltecos que apunta a darle al país una medalla de oro.

Él ya sabe qué es saborear las mieles de una presea dorada en estas justas, pues se proclamó campeón panamericano en los Juegos de Guadalajara 2011, en donde además impuso un nuevo récord.

También ha competido en copas del mundo y todos los eventos del Ciclo Olímpico.

Jean Pirre, que selló su participación a Lima tras haberse coronado campeón en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, conversó con Publinews sobre sus aspiraciones y cómo ha sido su preparación previa.

¿Cómo te sientes de cara a tu participación en Lima?

Tengo todo el ánimo de hacer la cosas bien, y por qué no, pensar en el podio o una medalla de oro. Sabemos que lo podemos lograr y para eso estamos trabajando. Se espera que todos los de tiro con armas de caza demos lo mejor que tenemos.

¿Te sientes preparado?

Sí, hemos tenido un año con bastante fogueo, salimos a muchas competencias, mes a mes hemos ido viendo mejoría. Estoy listo para este reto.

¿Ha sido complicada tu preparación?

Sí, este año ha sido complicado para mí, no he estado disparando como me gusta, he estado disparando un poco bajo. Pero hemos incrementado exponencialmente los resultados en los últimos meses.

¿Cuáles fueron tus fogueos?

Fui a Corea del Sur, Estados Unidos, México y el pre Panamericano en Lima, Perú. He ido a cuatro eventos pre- vio a estos Juegos Panamericanos.

Foto: Oscar Coronado

¿Cómo ves a tus rivales en estos Juegos?

Los conozco bien. Estados Unidos es un rival fuerte, Perú será complicado por ser local, ha tenido buena prepa- ración, igual que los competidores de Brasil y República Dominicana.

Tampoco se puede descartar a Colombia, Danilo Cara es un tirador de experiencia y tradición. Creo que vamos a tener 6 o 7 rivales fuertes que darán muy buena pelea, pero a quienes también les hemos ganado anteriormente; va a ser una competencia muy pareja.

¿Eres uno de los más experimentados en Juegos Panamericanos?

Sí, estos son mis quintos Juegos Panamericanos. He tenido medallas muy significativas, fui campeón en 2011 en Guadalajara, gané medalla de bronce en el preolímpico de Brasil y tengo el récord panamericano y récord del mundo igualado. Tengo bue- nos resultados en diferentes años.

Luego de los Juegos de Lima, ¿cuál es tu próxima meta?

Ir a Japón (Tokio 2020) y ganar una medalla.

¿Cómo ha sido el apoyo familiar a lo largo de tu carrera?

Mi madre y esposa siempre han estado apoyándome.

Es un deporte familiar que lo disfrutamos con mis hermanos, que han sido mis compañeros desde que empecé. Lamentablemente, en este evento solo vamos dos integrantes para foso olímpico, voy con Hebert, pero Quique (Enrique) ahí me deja toda la fuerza para poder disparar.

¿Qué pueden esperar los guatemaltecos de ti?

Que espero estar en el podio, a eso le apunto y a tener una cuota olímpica.