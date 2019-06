Marchistas guatemaltecos logran clasificar a Juegos Olímpicos Tokio 2020

La marcha guatemalteca puso el nombre del país en alto en el XXXIII Gran Premio Internacional Cantones de La Coruña, España.

Los marchistas Mirna Ortiz y José Alejandro Barrondo entraron entre los mejores de dicho certamen y obtuvieron tiempos mínimos de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la prueba de 20 kilómetros.

José Alejandro Barrondo ingresó al “Top 10” de la competencia internacional con un tiempo de 1:19:55 horas.

El tiempo estándar de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) era de 1:21:00 horas.

Para Barrondo, marchista de 22 años, además de la clasificación a Tokio 2020, también obtuvo su mejor tiempo en lo corto de su carrera: 1:23:25 horas conseguido en República Checa en abril del 2018.

El ganador en esta prueba fue el japonés Toshikazu Yamanishi con 1:17:41 horas.

Por su parte, Mirna Ortiz detuvo el cronómetro en 1:30:35 horas, para ocupar el puesto 15 de la prueba de 20 kilómetros.

Según la IAAF, el tiempo estándar para las mujeres es de 1:31:00 horas.

En lo que va del año, Ortiz tuvo su mejor marca. Superó los 1:31:38 horas, tiempo hecho en abril del 2018 en República Checa.

La competencia femenina la ganó la ecuatoriana Glenda Morejón con 1:25:29 horas

Tanto Julio Urías como Francisco Paquillo Fernádnez, entrenadores de José Alejandro Barrondo y Mirna Ortiz respectivamente, los resultados son satisfactorios.

At the IAAF Race Walking Challenge meeting in La Coruna, Ecuador's @morejonglenda has won the women's 20km in a world U20 best of 1:25:29 on her debut at the distance, beating world champ Yang Jiayu and world record-holder Liu Hong. pic.twitter.com/ml5irbvmHG

— IAAF (@iaaforg) June 8, 2019