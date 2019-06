Comunicaciones contrata a varias figuras del campeón Antigua y Guastatoya

Comunicaciones sorprendió este lunes al anunciar a cinco de sus nuevos refuerzos, varios ex de Antigua GFC y Guastatoya.

Y es que el equipo blanco se llevó a sus filas a varias figuras del campeón antigüeño, algunos de ellos retornan.

Así, el delantero Agustín Herrera y el mediocampista José Manuel Contreras, hombres claves del equipo colonial, vestirán de blanco una vez másdfg`+.

"Gracias por haber confiado en mí una vez más, ahora son otros tiempos, se vienen cosas nuevas y nuevos revos, agradezco a Dios por esta nueva oportunidad", dice Agustín Herrera en su regreso a @CremasOficial | Foto @MynorSandoval08 pic.twitter.com/KJzwsJ1K87 — Deportes Publinews (@Deportes_PN) June 3, 2019

Mientras que del mismo equipo colonial, se suma el medio Alejandro Galindo.

Estrellas pecho amarillo

Además, los cremas también se llevaron a las máximas figuras de Guastatoya.

El atacante Ángel Rodríguez y el guardameta José Calderón también reforzarán al equipo blanco por la próxima temporada.

"Gracias por haber confiado en mí, hoy es un nuevo reto en mi carrera, son otros tiempos, cosas nuevas", dijo Herrera.

Y continuó: "Solo me queda agradecerle a Dios una vez más por haberme permitido regresar a esta institución".

"El Tin" reconoció que hubo otros equipos interesados y que fue muy feliz en Antigua GFC, pero las puertas se abrieron en Comunicaciones.

"Sentía muchos nervios ahora que venía, no pensé que esto volvería a pasar, con el pasar de los años creo que me he vuelto un poco sentimental", dice "el Moyo" al describir sus sentimientos previo a la conferencia de prensa de @CremasOficial | Foto @MynorSandoval08 pic.twitter.com/UBqZVByQsN — Deportes Publinews (@Deportes_PN) June 3, 2019

"El Moyo" se vio muy sensible

Por su lado, Contreras se mostró muy emocionado en su presentación, y estuvo cerca del llanto.

"Se me dio la oportunidad de volver a Comunicaciones y estoy muy contento, estamos preparados tanto en grupo como en lo individual", dijo visiblemente emocionado.

Y continuó: "No hay mucho qué decir, me tocó estar en Antigua, un club que siempre voy a querer. Comunicaciones tiene buenos jugadores pero no se han logrado los objetivos", agregó.

"Hoy asumo el rol que llevaré en mis hombros y lo haré de la mejor manera", concluyó.

Por medio de un video

Mientras que los exjugadores de Guastatoya, Angel Rodríguez y José Calderón no pudieron estar durante la presentación en vivo, pero si estuvieron por medio de un video.

Durante la conferencia también se anunció la salida del guardameta uruguayo Javier Irazún, así como la del mexicano Darío Carreño.