"Chicho" Mingorance se despide de Antigua GFC... ¿A dónde irá?

View this post on Instagram

🥑 Muchas gracias Antigua GFC, cuerpo técnico ,compañeros, directivos y afición por el apoyo constante, por darme la posibilidad de formar parte de esta familia, y de cosechar un nuevo título🥇 ⚽️Hasta luego 👋 pueblo antigueño y nuevamente muchas muchas gracias. 👍A disfrutar de la 4ta copa 🏆 y de una nueva competencia internacional 🌍 . . . . . #Chicho25 #NoPermitasQueNadieRobeTusSueños #AntiguaGfc #Antigua #Guatemala #Soccer #LoMejorEstaPorVenir @_jorge_d10