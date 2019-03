Villatoro: "cambiamos mucho la actitud, tuvimos una gran cuota de esfuerzo"

El tan anhelado debut de Amarini Villatoro al frente del banquillo de la Selección Nacional ha sido positivo. La Bicolor se impuso por la mínima diferencia a Costa Rica este viernres y todo es alegría en territorio guatemalteco.

En términos generales el cuadro nacional tuvo un buen desempeño en todas sus líneas y en poco tiempo de trabajo ya se ha visto la mano de Villatoro.

La concentración fue clave

El técnico oriundo de Cobán mencionó que la clave para el triunfo de esta noche fue la concentración que se tuvo en todo momento, además del esfuerzo y actitud de los jugadores.

Agregó también que "la gran aplicación que tuvo el plantel fue en base a la idea que tenemos. Creo que cambiamos mucho la actitud, tuvimos una gran cuota de esfuerzo en todos los sectores de la cancha y no bajamos la intesidad", aseveró.

Villatoro, que ya ha ganado dos titulos con Guastatoya, hizo énfasis que trabajó mucho durante la semana en táctica fija, pues es algo donde Costa Rica últimamante ha destacado.

Villatoro habla después del triunfo de la Selección Nacional. / Foto: Omar Solís

Agradecimientos

Por aparte, Amarini Villatoro aprovechó la ocasión e hizo público el agradecimiento hacia la junta directiva de Guastatoya, su equipo en Liga Nacional, por haberlo dejado tomar este puesto interino de Selección Nacional, así mismo al Comité de Normalización.

"No está de más agradecer a mi club por darme la oportunidad (…) tengo que agradecer a toda esta gente que ha confiado en mí (Comité de Normalización) y desde ese momento empecé con el estudio de los rivales", dijo.

Esconder el defecto

"Siempre he dicho que si nosotros no somos rápidos, hay que esconder el defecto, no restaltarlo más, expresó Villatoro sobre el tema de la falta de velocidad que tiene el futbol local.

Ahora la escuadra nacional preparará su siguiente partido, que será ante Nicaragua este martes 26 a partir de las 19:30 horas (tiempo de Guatemala).