UEFA le abre expediente disciplinario a Cristiano por su celebración

La UEFA le ha abierto un expediente disciplinario al delantero luso de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, tras su celebración después de terminado el partido frente al Atlético de Madrid.

Según lo diera a conocer la UEFA, el expediente se ha abierto en base al artículo 55 del Reglamento de Ética y Disciplina.

"Conducta inadecuada" es el cargo que hay contra el jugador luso de acuerdo a la comunicación del organismo europeo.

Así celebró Cristiano Ronaldo cuando terminó el partido. / Foto: AFP

Decisión final

Será el Comité de Control, Ética y Disciplina quien tomará una decisión sobre este caso el 21 de marzo.

Cristiano Ronaldo le habría devuelto a Diego Simeone el gesto que "el Cholo" realizó después del gol conseguido por el uruguayo José María Giménez en el partido de ida de los octavos de final de la Champions.

Simeone fue sancionado con 20 mil euros por "conducta impropia".

Diego Simeone en el partido de ida frente a la Juve. / AFP

Según Allegri, no será sancionado

El técnico de la Juventus de Turín, Massimiliano Allegri, indicó este sábado que no le preocupa una posible sanción a CR7 y que confía que juegue, sin ningún problema, la llave de cuartos de final frente al Ajax de Amsterdam.

“Creo que el martes uno ha celebrado de manera distinta. En el estadio había 42 mil aficionados, deberían sancionar a todos. No me parece particular (como celebró Cristiano). No tenemos miedo de una sanción, y no la habrá”, aseguró Allegri.

Este fin de semana Cristiano Ronaldo descansó y la Vecchia Signora cayó 2-0 frente al Génova, lo que significó el fin del invicto que tenía el cuadro de Turín en la actual temporada del Calcio.

A pesar de la derrota, la Juve tiene quince puntos de diferencia sobre el Napoli, que ocupa el segundo puesto. A falta de 10 fechas por disputarse parece que se encamina a un nuevo título.