Plata es nombrado Asesor Mundial de Futbol por la IFAB

La Federación Nacional de Futbol (Fedefut) ha emitido un comunicado este jueves donde da a conocer la designación que ha recibido Juan Carlos Plata.

Plata, que en la actualidad forma parte del Comité de Normalización de FIFA, que administra el futbol nacional, ha sido nombrado asesor mundial por la Football Associaton Board (IFAB).

El nombramiento del exfutbolista guatemalteco y segundo máximo goleador de la Selección Nacional, es derribado a la amplia trayectoria que tuvo como jugador.

Plata formará parte de un panel de asesores de futbol, que tendrán como función elaborar, modificar y evaluar las normas del juego de este deporte.

También también deberá de tomar decisiones sobre algún tipo de cambios a las actuales normas.

La IFAB, conocida en español como F.A. Board Internacional) es una organización a nivel mundial que está conformada por las cuatro asociaciones del Reino Unido y por la FIFA.

Dentro de sus funciones está definir las reglas del futbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones.

IT IS OFFICIAL: the Laws of the Game 2019/2020 are now approved by The IFAB!

⚽Which main changes to association football will come into force as from 1 June?

➡️ Find out the results: https://t.co/Q1gMPBswMn pic.twitter.com/T99fImUPj7

— The IFAB (@TheIFAB) March 2, 2019