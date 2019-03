Barcelona tiene prohibido fallar frente al Lyon

Sin margen de error y con la obligación de salir avante de esta llave, el Barcelona se reporta listo para recibir este miércoles al Lyon en la vuelta de los octavos de final de la Champions league 2019.

Para llegar de la mejor manera a este encuentro, Ernesto Valverde hizo rotaciones en el último encuentro que disputó en la Liga (Rayo Vallecano). Messi y Suárez jugaron todo el encuentro, sin embargo, Arthur, Busquets y Rakitic, solo estuvieron algunos minutos.

🌎 Wherever you are in the world

⏰ Set your clocks

📺 Don't miss #BarçaOL

📝 Our handy guide for TV times and broadcasters 👇https://t.co/ICQcmqpCHg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 12, 2019