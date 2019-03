El cara a cara entre Messi y Ramos que generó polémica

Concluyó un clásico más de España, el Barcelona se llevó el triunfo. Después de este nuevo enfrentamiento entre los dos equipos más populares y seguidos en el mundo, las redes sociales se llenaron de múltiples comentarios.

El gol del croata Ivan Rakitic al minuto 26 del primer tiempo, le dio un nuevo triunfo al equipo de Ernesto Valverde sobre su archirrival, que mira como se le escapa la Liga y ahora deberá centrarse en la Champions League.

Faltaba muy poco para que concluyera el primer tiempo, cuando hubo una jugada generó polémica sobre el terreno de juego y diversidad de comentarios.

Lionel Messi y Sergio Ramos buscaban el balón y chocaron, sin embargo, en la jugada el español le dio un manotazo al rosarino.

Messi quedó tendido sobre el terreno de juego. Con sus manos se cubría el rostro y con evidentes muestras de dolor. El árbitro central de este encuentro, Undiano Mallenco no cobró nada y dejó que el partido continuara.

