Leyenda del fisicoculturismo estadounidense es encontrado muerto

En su momento se había convertido en una de las leyendas del fisicoculturismo estadounidense. Ahora este deporte, en el país norteamericano, está de luto por su muerte.

El culturista estadounidense Jeff Everson fue encontrado muerto en su cama, después de llegar de viaje. Según se conoció, el fallecimiento habría sido por causas naturales. Ya habrían transcurrido algunos días después de su muerte.

Everson fue de los pocos atletas que había confesado consumir esteroides durante su carrera como fisicoculturista. Sin embargo, la familia del deportista le aseguró al portal TMZ que desde hace varios años había dejado de consumirlos.

Por aparte, agregó que “Jeff fue un verdadero innovador en todo, desde las ciencias del culturismo, la nutrición (….) Fue mi buen amigo, colega y hermano de fitness de culturismo y todos lo extrañarán”, indicó.

Jeff, que vivía en Los Angeles, estaba casado con Cory Everson, considerada una de las mejores culturistas de la historia. En seis ocasiones ha sido monarca del Olympia.

Goldman, comentó que fue Everson quien le dio la trágica noticia.

Legend bodybuilding Jeff Everson found death in his bed at 68 after complaining of leg and foot pain https://t.co/X7xYjEKx9M pic.twitter.com/1juPKABZEE

— XpressNews (@xpressnewsasia) February 26, 2019