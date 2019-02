VIDEO. Diez comerciales que no te puedes perder en el Super Bowl

Muchos de los comerciales del Super Bowl de este año fueron diseñados para entretener y ser digeridos con facilidad.

Stella Artois regresa con Carrie Bradshaw y “The Dude.” Doritos trae un remix de “I Want It That Way” por los Backstreet Boys y Chance the Rapper.

Mientras que otros anuncios apuntan al corazón, como el aviso de Microsoft que muestra a niños con discapacidades.

Los comerciales del Super Bowl podrán ser vistos por millones de personas. / AFP

Los anunciantes, que pagan más de 5 millones de dólares por cada 30 segundos de tiempo en el aire, esperan que sus mensajes destaquen y ruegan que no sean objeto de burlas.

Muchos de los mensajes buscan despertar la risa, como el aviso de Amazon protagonizado por celebridades que ensayan productos.

Publinews Guatemala La polémica rodea el concierto de medio tiempo del Super Bowl Maroon 5 será la banda encargada de presentar el show de uno de los eventos más vistos en Estados Unidos.

En cambio otros apuntan a los sentimientos, como el de Microsoft sobre un controlador Xbox diseñado para niños con discapacidades.

Comerciales del Super Bowl

Amazon

Harrison Ford, Forest Whitaker y otras celebridades prueban productos de Amazon que han sido rechazados y en los que aparece su asistente digital Alexa, como un cepillo para dientes eléctrico parlante y un collar para perro.

Anheuser-Busch

Los célebres caballos Clydesdale de la cervecera trotan a través de un prado en medio de turbinas eólicas al son de "Soplando en el viento" de Bob Dylan para destacar que Budweiser se fabrica con energía renovable.

Colgate Total

El actor Luke Wilson "habla bien de cerca" para demostrar las bondades de la pasta para dientes y el enjuague bucal.

Doritos

La banda de los Backstreet Boys regresa con Chance the Rapper para un remix de "I Want It That Way" que promueve el nuevo sabor de Doritos, "Flamin' Hot Nacho".

Michelob Ultra

Aparece un robot compitiendo con humanos en diferentes disciplinas deportivas, y en todas toma ventaja. Pero no es capaz de disfrutar de una cerveza, como Maluma.

Microsoft

Niños discapacitados hablan animadamente sobre cuánto les encanta usar un controlador de Xbox diseñado para jugadores con limitaciones en sus movimientos.

NFL

Este anuncio permanecerá en secreto hasta el día del partido, aunque se sabe que el spot de dos minutos iniciará los festejos por el centenario de la liga e incluirá a unos 40 jugadores famosos del pasado y el presente.

Olay

Una parodia de películas de terror en la que Sarah Michelle Gellar, al ser amenazada en su casa por un acosador no puede activar su teléfono con reconocimiento facial, aparentemente porque los productos Olay han mejorado su aspecto.

Stella Artois

Para destacar su sociedad con Water.org, que ayuda a proveer agua potable al mundo en desarrollo, la cervecera muestra a dos ídolos de la década de 1990 que dejan sus bebidas preferidas para adoptar la filantrópica cerveza. "The Dude", un personaje de "The Big Lebowski" interpretado por Jeff Bridges, deja su cóctel Ruso Blanco, en tanto la Carrie Bradshaw de Sarah Jessica Parker en "Sex and the City" deja su cosmopolitan.

Toyota

¿En qué se parecen el nuevo híbrido RAV4 de la automotriz y Antoinette "Toni" Harris, una mujer que juega al fútbol americano en una universidad en California? En que los dos echan por tierra las ideas preconcebidas.

*Con información de AFP