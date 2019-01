VIDEO. Bajo una lluvia de aplausos, Murray se despide de su último Abierto de Australia

Último partido en el Abierto de Australia para Andy Muray. El escocés anunció la semana pasada en una sentida conferencia de prensa que está próximo a dejar las canchas de forma profesional, y este lunes se despidió del torneo australiano tras caer en cinco sets, 6-4, 6-4, 6-7 (5/7), 6-7 (4/7) y 6-2, contra el español Roberto Bautista.

Murray se aferró a la épica en primera ronda para remontar dos sets ante Bautista, uno de los jugadores más en forma en este inicio de temporada (campeón en Doha venciendo en las semifinales al serbio Novak Djokovic), pero se quedó sin gasolina en la quinta manga.

Murray receives a standing ovation from the crowd before he serves in the fifth set 🙏 #AusOpen pic.twitter.com/cH27iOZc5K

Bautista jugará ahora contra el local John Millman en la segunda ronda.

One of, if not the greatest British tennis player of all time.

We really, really hope to see you one last time at @Wimbledon. pic.twitter.com/WSAecguXrz

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2019