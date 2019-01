El PSG de Neymar queda eliminado de la Copa de la Liga

Hasta tres penaltis tuvo el Guingamp. El primero lo falló Marcus Thuram (61), que luego tuvo su revancha al marcar el disparo decisivo (90+3) ante el PSG.

Antes Yeni Ngbakoto (81) había neutralizado el tanto inicial del brasileño Neymar (63).

Invicto en la competición desde noviembre de 2012, el PSG se durmió en su estadio en una fría noche de enero para encontrarse con dos goles de penalti en la recta final, que suponen su primera derrota en las competiciones nacionales esta temporada.

"Tuvimos muchas ocasiones para ganar, pudimos marcar tres goles, pero no lo hicimos, honestamente jugamos con demasiada confianza", dijo el técnico del PSG, el alemán Thomas Tuchel.

También fue la primera derrota del PSG en París esta temporada, tras 20 partidos consecutivos sin caer.

Tras una primera parte insulsa, el PSG aceleró y se adelantó en el marcador gracias a un cabezazo de Neymar.

Pero el equipo dirigido por Tuchel estuvo muy débil en defensa, cometiendo tres penales; por medio de tres titulares como Thomas Meunier, Juan Bernat y Thilo Kehrer.

"Es muy duro perder con tres penaltis, es raro. Me enfadó mucho el segundo. Puedo revisar el VAR 100 veces y no es penalti, no hay nada, es un contacto", dijo Tuchel.