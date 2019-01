El PSG regresa a los entrenamientos con sus estrellas Neymar y Mbappé

Luego del receso de fin de año, los jugadores del Paris Saint-Germain (PSG), incluidas sus máximas estrellas, han regresado a los entrenamientos de cara a la segunda mitad de la temporada.

Tras finalizar sus vacaciones en su país, el astro brasileño Neymar Jr. se unió de nuevo a sus compañeros y este viernes participó en la sesión del equipo parisino, que ahora se prepara para el partido de treintaidosavos de final de la Copa de Francia contra el modesto Pontivy, de quinta división.

Neymar, que fue el primero en irse de vacaciones, antes del partido del 22 de diciembre contra el Nantes (1-0), se reincorporó al grupo antes de lo previsto, ya que los jugadores sudamericanos cuentan con días libres extra por decisión del técnico Thomas Tuchel.

“¿Se acabó la diversión? Obvio que no, apenas inicia, solo que ahora con el balón. De vuelta a los entrenamientos con alegría. Vamos, que este año promete cosas buenas”, escribió el delantero en Twitter.

A diversão acabou? Óbvio que não, apenas continua so que com a bola ⚽️🤪 De volta aos treinos com alegria, vamo que vamo que o ano promete coisa boa 🙏🏽❤️ pic.twitter.com/jJRS63GwmJ

— Neymar Jr (@neymarjr) January 4, 2019