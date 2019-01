VIDEO. Suiza y Federer revalidan su título en la Copa Hopman

Roger Federer reina en Perth: el suizo, ganador de 20 títulos de Grand Slam, se llevó por tercera vez en su carrera la Copa Hopman.

El legendario tenista helvético logró su nueva conquista en compañía de su compatriota Belinda Bencic, tras superar a la Alemania de Alexander Zverev y Angelique Kerber en la final.

Era la misma final que el año pasado, con los mismos integrantes en cada equipo, y el resultado volvió a ser de triunfo para los suizos.

