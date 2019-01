VIDEO. Federer vence a Serena Williams en su esperado partido en la Copa Hopman

El suizo Roger Federer y la estadounidense Serena Williams se enfrentaron este lunes en el esperado duelo de dobles mixto de la Copa Hopman, que se celebra en Perth, Australia.

En el partido iba a decidir qué país se llevaba el Suiza–Estados Unidos, después de que en los duelos individuales Federer derrotara al norteamericano Francis Tiafoe y Williams hiciera lo propio contra la helvética Belinda Bencic. El encuentro terminó con victoria para el equipo europeo, que se impuso por 4-2, 4-3 (5/3).

Smiles all around as the Swiss secure victory!@rogerfederer and @BelindaBencic defeat Serena Williams and Frances Tiafoe 4-2 4-3(3).@Channel9 @9Gem | #HopmanCup pic.twitter.com/iG015tS827

— Hopman Cup (@hopmancup) January 1, 2019