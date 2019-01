¡Sorpresa! Djokovic cae eliminado en el torneo de Doha

Sorpresa en Catar tras la eliminación del serbio Novak Djokovic, quien cayó este jueves en semifinales frente al español Roberto Bautista, séptimo cabeza de serie y número 24 del mundo.

Djokovic, quien ya había sufrido en las rondas previas para clasificar, se vio sobrepasado por un aguerrido Bautista, que sentenció el duelo en tres sets, por 3-6, 7-6 (8/6) y 6-4, tras dos horas y media de partido.

Robertooo 😲@BautistaAgut shocks No.1 Djokovic 3-6 7-6(6) 6-4 to advance to the Doha final!#QatarTennis pic.twitter.com/TQdmOfW3eQ

— Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2019