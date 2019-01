VIDEO. El “picante” despiste de una tenista que avergonzó a Federer y provocó risas en el estadio

Risas en Australia tras el partido de dobles mixto entre las parejas conformadas por Belinda Bencic y Roger Federer y Serena Williams y Frances Tiafoe.

Luego del encuentro por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Hopman, que se disputa en Perth, la dupla suiza, que se llevó la victoria por 4-2 y 4-3 (3), protagonizó un acalorado y divertido momento cuando eran entrevistados sobre la cancha.

Second set to the Swiss 4-2 – we're off to a decider! #HopmanCup pic.twitter.com/m0E2f2p9q9

La causante fue Bencic, quien cometió un error de pronunciación al ser consultada sobre el triunfo contra sus rivales estadounidenses.

“Bueno, fue muy difícil, pero estoy muy contenta, Roger (Federer) me motivó en el vestuario”, dijo Bencic, quien confundió la palabra “vestuario” con “gimnasio”.

El entrevistador estuvo atento al error de la tenista y rápidamente bromeó con ella diciéndole: “Espero no estén compartiendo vestuario”, desatando la risa de ambos atletas y de todos los presentes en la arena.

Una avergonzada Bencic respondió en seguida: “¡No, no no! No en el vestuario, quise decir en el gimnasio, frente al vestuario”, aclaró.

Entonces Federer tomó el la palabra y se unió a la broma diciendo: “Solo quiero aclarar muy bien eso”.

@BelindaBencic Bencic: Roger motivated me in the locker room.. Interviewer: Hope you are not sharing locker rooms😳🤨🤔🤔 Belinda: No not in the locker room! It’s in the gym in front of the locker room! 😅😅😅 @rogerfederer : Just to be very very clear here! 😂😂😂ahh ok ,lol! 😅 pic.twitter.com/PehFWTVbcN

Suiza podrá defender en la final su título en la Copa Hopman, después de la victoria de Federer sobre el griego Stefanos Tsitsipas este jueves.

El legendario tenista suizo se impuso por 7-6 (7/5) y 7-6 (7/4) a Tsitsipas, lo que permitió a su equipo avanzar a la final.

“Estoy muy feliz, el objetivo siempre fue alcanzar la final. Además de eso, estoy jugando bien y tuve un partido emocionante ante Stefanos”, estimó Federer, actualmente tercero en el ranking de la ATP a sus 37 años.

