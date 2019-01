VIDEO. Así fueron las primeras horas de Guastavo Alfaro como técnico de Boca Juniors

Tras confirmarse la marcha de Guillermo Barros Schelotto a la MLS, Boca Juniors puso manos a la obra y nombró de inmediato a un nuevo entrenador para reemplazarle al frente del primer equipo.

El elegido fue el experimentado Gustavo Alfaro, de 56 años de edad, quien llega al club xeneize tras dirigir al también argentino Huracán.

El miércoles, durante el acto de presentación, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, le dio la bienvenida a su nuevo entrenador.

Entre los nombres que sonaron para suceder a Schelotto en el banquillo de Boca estaban el veterano Luiz Felipe Scolari (Palmeiras) y José Pekerman.

Por su parte, Alfaro señaló sentir una “mezcla de orgullo y desafío”.

“La vara de Boca esta muy alta. Está obligada a ganar todo que lo enfrenta. Para mí, Boca no tiene purgatorio: es cielo o infierno, es ganar, salir campeón, esa es la meta”, añadió.

Alfaro comenzará este jueves los entrenamientos con Boca, que inicia la pretemporada con la herida de haber perdido la final de la Copa Libertadores contra River Plate todavía abierta.

Así fueron sus primeras horas en La Bombonera:

“Cuento con un plantel muy rico. El nivel de exigencia es alto, pero el nivel de posibilidades también”, indicó el nuevo técnico de Boca.

Para Schelotto, a quien Boca Juniors solamente dedicó un tuit el pasado 14 de diciembre, se trata de un nuevo comienzo en Estados Unidos, donde ahora estará al mando del LA Galaxy. Su contrato el club xeneize vencía el mes pasado y este tomó la decisión de no renovarlo.

“Me decidí por el LA Galaxy porque conozco la liga, conozco de qué estamos hablando”, dijo el timonel argentino en un video publicado por el club norteamericano en Twitter.

"I know the league. I know how important #LAGalaxy is inside @MLS." – GBS pic.twitter.com/BdadLcZruO

— LA Galaxy (@LAGalaxy) January 2, 2019