Andy Murray, eliminado en la segunda ronda del torneo de Brisbane

El británico Andy Murray quedó este miércoles fuera del torneo de Brisbane tras caer contra el ruso Daniil Medvedev por 7-5 y 6-2.

Sealed with an ace. It was an impressive display tonight for No.4 seed Daniil Medvedev, who beats two-time #BrisbaneTennis winner Andy Murray 7-5 6-2 to move into the quarter-finals 🎥 @Channel9 @9Go pic.twitter.com/n6GO7JQXqT — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 2, 2019

El escocés había regresado a las competencias oficiales el martes, superando al australiano James Duckworth por 6-4 y 6-3. Su último partido había sido en el Abierto de China, en septiembre del año pasado.

“En el segundo set cometí demasiados errores. Obviamente se decidió al perder seis juegos seguidos después del 5-5. Cuando te enfrentas a buenos jugadores ponen al descubierto los errores que cometes. Es lo que él hizo esta noche”, estimó Murray.

Andy Murray says he felt like Medvedev served really well, but that he felt good in his movement. Lost his way from end of first set to midway through second#BrisbaneTennis pic.twitter.com/oZTU2Nu9za — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 2, 2019

Doble baja

La marcha de Murray se suma a la del español Rafa Nadal, quien también dejó el torneo este miércoles debido a una lesión en la pierna izquierda.

El tenista mallorquín deja la competición un día antes de debutar contra el francés Jo-Wilfried Tsonga.

“Me hicieron una resonancia magnética y se vio una pequeña distensión en mi muslo izquierdo”, explicó Nadal, añadiendo que tomó la decisión de abandonar debido a los consejos de sus médicos.

“Me dijeron que es una cosa muy pequeña, pero que puede llegar a ser peor, porque una distensión en el músculo es peligrosa. Cuando incrementas la intensidad en el músculo al competir hay un gran riesgo de que se haga más grande”, añadió.

Rafael Nadal is out of #BrisbaneTennis in tour comeback attempt. "You can't imagine how sad I am to be here in front of (you all) having to announce that." Story ➡️ https://t.co/XHH9FniXUz pic.twitter.com/g6mXJPE2MS — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 2, 2019

Otras derrotas destacadas del miércoles en el cuadro masculino fueron las del británico Kyle Edmund (14º) del mundo, superado por el japonés Yasutaka Uchiyama (185º) por 7-6 (8/6) y 6-4, y la del australiano Nick Kyrgios (35º) contra el francés Jérémy Chardy (40º) por 6-7 (5/7), 6-2 y 6-3.

El torneo de tenis de Brisbane se disputa sobre superficie dura y está dotado con un millón y medio de dólares en premios.