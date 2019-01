Murray vuelve a las canchas con triunfo en Brisbane

El británico Andy Murray regresó este martes a las competencias, y en su primer partido oficial desde septiembre se llevó una trabajada victoria contra el australiano James Duckworth por 6-3, 6-4, en el torneo de Brisbane.

“Ha sido realmente difícil. Dieciocho meses, muchos altibajos. Fue complicado el mero hecho de volver a las canchas para competir de nuevo”, aseveró Murray, a quien se le vio cojear durante el partido, aunque sin mostrar muchas señales de los problemas de cadera que lo han venido aquejando.

“Me siento feliz de regresar a competir nuevamente”.

“Quiero tratar de disfrutar lo más que me sea posible”, indicó Murray, que ha conquistado el torneo de Brisbane en dos ocasiones.

“No estoy seguro de cuánto tiempo más va a durar”.

Muzza does it! @andy_murray comes good 6-3 6-4 in his first match since September, the former champ winning over James Duckworth #BrisbaneTennis pic.twitter.com/uKcfVI7wvD — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 1, 2019

Murray, que ha alzado tres títulos de torneos major y ha resultado cinco veces subcampeón del Abierto de Australia, juega en Brisbane bajo la norma de ranking protegido, luego de caer al lugar 240 en una temporada 2018 en la que terminó con marca de 7-5, después de someterse a una cirugía de cadera en enero.

El británico se ausentó las últimas cinco semanas de la temporada por una lesión de tobillo.

Por su parte, el español Rafael Nadal, segundo lugar del mundo, tiene programado su primer partido en competencias desde septiembre en un duelo de segunda ronda el jueves ante Jo-Wilfried Tsonga, que derrotó a Thanasi Kokkinakis.

It'll be Nadal-Tsonga in the 2R! Jo-Wilfried Tsonga is too tough for Thanasi Kokkinakis, winning 7-6(6) 6-4 on Show Court 1 to book a Thursday meeting with Rafael Nadal #BrisbaneTennis pic.twitter.com/cDu73qCzfC — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 1, 2019

*Con información de AFP