Liverpool hace soñar a su afición y sale más líder del "Boxing Day"

El Liverpool, líder de la Premier League, amplió su ventaja sobre el Manchester City, ahora tercero, hasta los 7 puntos.

Esto, después de la goleada 4-0 en Anfield ante el Newcastle y a la derrota de su perseguidor 2-1 en Leicester, en el tradicional "Boxing Day".

Tras estos partidos de la jornada 19 de la Premier League, los "Reds" de Jürgen Klopp salen muy reforzados.

Mientras tanto, el City vio incluso cómo el Tottenham lo supera en la clasificación, después de su victoria 5-0 sobre el Bournemouth.

Los "Spurs" están a 6 puntos del líder Liverpool.

"Todos nuestros números son buenos, pero todavía nos quedan 19 partidos por delante", recordó Klopp.

En su victoria sobre el Newcastle, el Liverpool abrió el marcador en el minuto 11, con un gol del croata Dejan Lovren.

El segundo cayó en el 48, con un penalti transformado por el egipcio Mohamed Salah.

En la recta final, el Xherdan Shaqiri (79) puso el tercero, empujando a placer un pase de la muerte de Trent Alexander-Arnold.

