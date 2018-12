El Liverpool se prepara para el “Boxing Day”

El líder invicto en Navidad, Liverpool, tendrá este miércoles un nuevo reto en su lucha por mantener el liderato, el “Boxing Day”.

Muchas son las dudas que han surgido alrededor de este equipo, y la primera y gran pregunta es si se mantendrá al frente hasta el final.

De ser así, los “Reds” ganarían su primer título de Premier League en casi 30 años.

Merry Christmas to all the Reds around the world! 🎄🔴 pic.twitter.com/UhCYcACEqo

De momento suman cuatro puntos más que el Manchester City, por lo que mantienen la fe antes del tradicional “Boxin Day”.

Este miércoles recibirán la visita del Newcastel, por la jornada 19 de la Premier League.

El “Boxing Day” (Día de las cajas), es un día festivo que se celebra desde 1871 en el Reino Unido.

"Another clean sheet!"😁😂@GWijnaldum takes us on a tour around the training ground to deliver Christmas gifts to his #LFC teammates. 🎅🎁

Enjoy our festive edition of #ThisIsMelwood, presented by @BetVictor. pic.twitter.com/EwzPobGYCF

— Liverpool FC (@LFC) December 24, 2018