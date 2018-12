VIDEO. Pesaje de boxeadores se calienta y una edecán recibió la peor parte

Los boxeadores se encendieron en el momento del pesaje y estuvieron a punto de llegar a los golpes, pero una bella edecán fue la más perjudicada.

Durante la ceremonia de pesaje en el Madison Square Garden de Nueva York ocurrió algo fuera de lo normal.

Y es que los pugilistas pararon lastimando a una edecán, que feliz posaba también ante las cámaras, cuando ocurrió el incidente.

Ryan García (134.8 libras) y Braulio Rodríguez (133.2 libras) se encontraban en plena presentación de su duelo.

Pero cuando tocó el momento de verse cara a cara intercambiaron un par de palabras y el originario de La Romana, empujó a su rival.

Y resulta que logró mas de lo que esperaba, pues al momento de empujar a su rival, una de las edecanes del lugar, salió volando.

Afortunadamente la modelo no sufrió golpes de cuidado, más que la vergüenza de salir abruptamente del escenario.

El video se hizo rápidamente viral, pues todos esperaban el momento del pesaje entre Saúl “Canelo” Álvarez y Rocky Fielding.

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará este sábado en Nueva York al británico Rocky Fielding.

La pelea será por el título regular de los supermedianos de la Asociación Mundial (AMB).

Y en este combate, “Canelo” buscará igualar a leyendas como Julio César Chávez.

Álvarez es el campeón mundial superwélter por el Consejo Mundial (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En septiembre derrotó en septiembre al kazajo Gennady Golovkin en los medianos.

