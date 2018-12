VIDEO. Indignado, Neto Bran pide se suspenda semifinal de Primera División

El alcalde de Mixco, Neto Bran, no solo pide que se suspenda la semifinal, amenaza a la Primera División con ir a los tribunales.

El jefe edil acudió a presentar su solicitud, acompañado por los jugadores del Deportivo Mixco.

En ella pide que no se juegue el partido Deportivo Reu vs Sansare, porque existe una demanda contra los retaltecos.

Este es el complejo deportivo que inauguró Neto Bran recientemente. / Facebook

¿Por qué pide Neto Bran, se suspenda el partido?

Mixco perdió la llave de cuartos de final ante Reu, y Bran alega que su rival tenía una deuda y no podía jugar.

Además, dice que Reu consiguió un convenio de pago, "algo que jamás ha existido en la Primera".

Previo a ingresar a las oficinas de la Primera División, en la Fedefut, hizo una transmisión en vivo.

“Se perdió en Reu y después se ganó en Mixco. Nos fuimos a los tiempos extras y penales, y perdimos y lo acepté”, dice.

Cheque sin fondos

“Lo que no acepto es que si a mí me dijeron ‘si usted no paga, no lo vamos a dejar jugar y le vamos a quitar sus puntos’, cómo dejaron participar a un equipo que pagó con un cheque sin fondos”, agregó.

“Cuando vine a reclamar, no habían pagado y luego ya habían pagado, y ahora dicen que tiene un convenio de pago".

“Jamás se han hablado de convenios en la Primera y ahora se defienden con eso, y es injusto”, continuó.

Amenaza a la Primera División

“Estamos pidiendo que se anule el partido o se quite la llave, nos den los puntos o que hagan algo, estoy indignado”, dijo.

Además, confesó que ha pagado multas de su bolsa para que “hoy me hagan babosadas como esta, no es justo”.

Si permiten dar pagos extemporáneos y certifican notas fuera de tiempo y lugar, eso es corrupción”.

“Y si notamos que hay corrupción nos vamos a ir hasta los tribunales y vamos a hacer un gran clavo”, expresó.

El partido entre Deportivo Reu y Sansare, por el torneo Apertura , debe realizarse este miércoles a las 12:15 horas.