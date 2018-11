Neymar acerca al PSG a los octavos de final de la Champions

Con goles del español Juan Bernat y del brasileño Neymar Jr., el Paris Saint-Germain (PSG) consiguió una importantísima victoria ante el Liverpool en la capital francesa (2-1), misma que les permite a los parisinos llegar a la última jornada de la fase de grupos con buenas opciones de avanzar a octavos de final.

En un partido decisivo, donde ambos equipos se jugaban prácticamente la clasificación, los galos se impusieron a sus rivales ingleses gracias al planteamiento ofensivo del técnico Thomas Tuchel.

El PSG arrancó agresivo, embistiendo en reiteradas ocasiones el arco del guardameta Allison, determinante para salvaguardar su valla en más de una ocasión.

Finalmente, la resistencia del muro brasileño se rompió con una jugada desde la izquierda en la que el español Bernat apareció para empujar el balón al fondo de las redes (13').

Juan Bernat makes it 2 goals in his last 2 games for Paris 🔥 #UCL pic.twitter.com/HFnP1MJ6DS

Minutos más tarde, la magia de Neymar Jr. aparecería para aumentar la ventaja de su equipo. El astro sudamericano remató un balón en el área chica y lo puso junto al poste para dejar sin opciones a Allison (36').

🇧🇷 Neymar surpasses Kaká to become the all-time leading Brazilian goalscorer in the #UCL in his 52nd game 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/IpimPa3L5V

