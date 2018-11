Presidente de River Plate le lanza un desafío al de Boca Juniors

Molesto porque el presidente de Boca Juniors pidió los puntos y la suspensión de la final de vuelta de la Copa Libertadores, Rodolfo D’Onofrio le lanzó este desafío.

Molesto por la actitud que tomó el presidente “xeneize”, el dirigente de River le dijo que no faltara a su palabra, que cumpliera con lo que habían firmado.

Publinews Guatemala Todos quieren la final, estas son las tres posibles sedes del juego River-Boca Varios países se han ofrecido a albergar el histórico enfrentamiento.

"Si el presidente de Boca me está mirando… Terminá con esto, dejá de presentar carillas (de protesta en la Conmebol), vení a jugar. Juguemos el partido, no inventemos, vos firmaste conmigo. Vos me diste tu palabra a mí y al presidente de la Conmebol (Alejandro Domínguez). Creo que vos tenés palabra y te están llevando a algo que no tenés que hacer", dijo 'D'Onofrio en una rueda de prensa en Mar del Plata (sur).

📷 El plantel retomó a los entrenamientos en la cancha principal del complejo Pedro Pompilio. pic.twitter.com/jegWhT5yn7 — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) November 27, 2018

Ambos clubes están pendientes de un fallo del Tribunal de Disciplina de la Conmebol en Asunción, después de agresiones a los futbolistas de Boca cuando llegaban en autobús el sábado al estadio Monumental, que forzaron la suspensión del juego. El partido de ida había finalizado 2-2 en la Bombonera.

La Conmebol decidió el martes que la revancha se debe jugar fuera de Argentina, en país a designar, el 8 o 9 de diciembre, porque las condiciones de seguridad no están dadas.

Foto: AFP

La base del argumento de Angelici para que la Conmebol descalifique a River y le otorgue la Copa a Boca es que fueron atacados sus jugadores.

Dicho reglamento se aplicó contra Boca y en favor de River en un partido de vuelta de octavos de final de la Libertadores en 2015.

*Con información AFP