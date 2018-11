Conmebol confirma la suspensión de la final River-Boca, se jugará este domingo

Debido a las agresiones que sufrieron los jugadores de Boca Juniors de parte de los hinchas de River Plate, la Conmebol decidió reprogramar el juego.

El partido se llevará a cabo este domingo a las 17:00 horas (14:00 de Guatemala). La Conmebol tomó esta decisión, debido que la dirigencia de Boca argumentó que sus jugadores no estaban en condiciones ni físicas ni psicológicas para enfrentar un partido de tan alto calibre.

Publinews Guatemala VIDEO. Momento exacto en que es atacado el bus de Boca Juniors Dos jugadores sufrieron cortes y otros están descompuestos por los gases que inhalaron.

“Estamos en esta situación por culpa de unos inadaptados, es un partido y en estas condiciones no se puede, unos no pueden jugar y a los otros no les gustaría ganar de esta manera”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

#Infografía (Actualiza con nueva fecha tras la suspensión por incidentes) Probables alineaciones del partido de vuelta entre River Plate y Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores-2018 #AFP @AFPgraphics pic.twitter.com/Ev5CqwvGok — Agence France-Presse (@AFPespanol) November 24, 2018

El dirigente también resaltó que ambos clubes estuvieron de acuerdo en posponer el encuentro. “Felicito a los presidentes de ambos clubes, fue un pacto de caballeros. Se desnaturalizó el partido, la gente no entiende que los jugadores también tienen familias, no es una guerra, esto es futbol, tenemos que pensar en esto”, agregó Domínguez.

"UNO NO QUIERE JUGAR, Y EL OTRO NO QUIERE GANAR EN ESTAS CONDICIONES"#LibertadoresxFOX Alejandro Domínguez confirma la suspensión de la Final de vuelta entre River Plate vs. Boca Juniors El partido se jugará mañana a las 2 PM MEX pic.twitter.com/JjL8bF9Hl2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 24, 2018

Esta decisión dio la razón a las declaraciones que antes había dado Carlos Tévez, estrella del equipo "xeneize", quien había dicho que los estaban obligando a jugar.

Les solicitamos a todos los espectadores que conserven sus tickets, debido a que los mismos serán válidos para ingresar al partido de mañana, que se jugará a las 17 hs. — River Plate (@CARPoficial) November 24, 2018

“Nos están obligando a jugar. Pablo tiene un parche en el ojo. Nos están obligando. A mí me arde la garganta y me duele la cabeza, otros tienen vómitos, no estamos en condiciones, no se puede jugar así”, dijo Tévez, horas antes de que se anunciara la suspensión del partido.

Publinews Guatemala ¡Polémica! Boca no permite que médicos de Conmebol revisen a sus jugadores Dirigentes de Boca se habrían negado a jugar el partido, pues sus futbolistas no están en condiciones físicas ni psicológicas para enfrentarlo.

Cabe mencionar que esta serie ha vivido algo atípico, pues la final de ida también debió cambiar de sábado a domingo, pues las intensas lluvias inundaron la cancha de La Bombonera, y ahora, de nuevo se jugará domingo, esta vez por la violencia que generaron los hinchas de River.