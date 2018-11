VIDEO. Las siete frases más dolorosas de Horacio Cordero al quedar eliminado

El técnico argentino Horacio Cordero, dio la cara luego de la eliminación de Municipal del Torneo Apertura, sus palabras mostraron su gran frustración.

“Tengo vergüenza, realmente no me siento bien y cuando uno no se siente bien, cuesta dormir, porque piensas y eso no te deja dormir, pero va a pasar, es futbol y es así, llegó el momento malo y hay que dar la cara”, expresó el estratega en la conferencia de prensa.

“Como pueden ver no estoy a gusto acá, estoy enojado, avergonzado de lo que hicimos, de cómo jugamos, con toda mi experiencia he visto partidos perder, no como este, pero ya pasó, ya no veía el momento en que se acabara porque era domingo tras domingo, sufrir y sufrir, y creo que si estamos donde estamos, es justo”, dijo Cordero.

Además reconoció que nada de lo que se entrenó durante la semana, dio resultado.

“Asumo lo que tengo que asumir, yo lideraba el equipo y todo lo demás. Pero fue un poco de todo, lo táctico, en la actitud, en lo que pueden poner los jugadores individualmente y era un partido que teníamos de ganar, nos preparamos para ganarlo, se hicieron buenos entrenamientos y todo lo que hicimos en la semana no salió nada”, recordó.

Acerca de su continuidad al frente del equipo escarlata, Cordero dijo que no se marchará.

“No habíamos hablado de modificaciones hasta este momento, porque teníamos posibilidades de avanzar, pero como no, ahora vamos a poder tomar decisiones que no podíamos tomar antes”, expresó.

En el momento de contestar a la pregunta de a qué jugadores podría dejar fuera del plantel, el estratega se mostró molesto e inseguro.

“Ahora estoy caliente, no te voy a decir, si fuera por lo de hoy, echaría a un montón, pero me tengo que tranquilizar, y tengo que ver dónde podemos y tenemos que traer a los refuerzos, a quien tenemos que sacar, este club es grande y se seguirá moviendo en busca de un mejor equipo para el año que viene”.

Cordero también habló sobre el resultado en su visita a Malacatán, que perdieron 5-4, y dijo que lo de este miércoles no tiene comparación.

“Lo que no es comprensible es lo de hoy, lo de hoy es lo que me duele, estoy adolorido, no quiero alargarme mucho porque la verdad estoy acá porque soy profesional, pero tengo dolor y no lo puedo expresar”, dijo.

A la pregunta de los periodistas, sobre de quién es la culpa del fracaso del equipo, Cordero expresó: