FOTO. Nació 'Lauti', el tercer hijo de Luis Suárez

El delantero uruguayo del FC Barcelona, Luis Suárez, anunció este martes el nacimiento de Lautaro, su tercer hijo, con un cariñoso mensaje en sus redes sociales.

"Bienvenido 'Lauti', muy felices de tenerte acá con nosotros. Hermoso. La mamá está súper bien y Feliz como los Hermanitos!!! Gracias a todos por los mensajes!!!!", publicó el delantero en su cuenta oficial de Twitter.

Welcome ❤LAUTI ❤ very happy to have you among us. 👶🏻 His mother is doing well and is happy like his siblings. Thank you all for your messages. pic.twitter.com/jmjMLK4V6h

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) October 23, 2018