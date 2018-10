Futbolista Cesc Fábregas entra en el libro Guinness de los Récords

El jugador del Chelsea entró en el libro Guinness de los Récords, confirmaron hoy los editores del libro, pero ¿a qué se debe su hazaña?

El reconocimiento le fue entregado por ser el futbolista que más rápido llegó a las 100 asistencias en la liga inglesa.

Fábregas ha sumado un centenar de asistencias en 293 partidos, lo que representa 74 encuentros menos de los que tardó Ryan Giggs, del Manchester United, en conseguirlo.

A post shared by Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) on Oct 17, 2018 at 2:20am PDT

View this post on Instagram

Cesc alcanzó este récord, que le permitirá inscribir su nombre en la edición del próximo año del libro Guinness, el 31 de diciembre de 2016, en un partido ante el Stoke City en el que Chelsea ganó por 4-2.

“No soy el más rápido, no soy el más fuerte, no soy el más flexible y no puedo saltar alto. Pero lograr este récord en mi carrera es uno de los aspectos que me hace sentir más orgulloso”, dijo Fábregas en un comunicado de prensa divulgado por los editores del Guinness.