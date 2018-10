McGregor quiere la revancha, pero Khabib pide algo histórico como recompensa

McGregor quiere la revancha, así lo reveló el presidente de la UFC, Dana White, quien dijo que Khabib Nurmagomedov accedería con una condición.

Dana White dijo haber recibido una llamada del luchador irlandés Connor McGregor, diciéndole que quiere la revancha contra el ruso, después de la polémica pelea entre ambos, la madrugada del sábado, que terminó con triunfo por sumisión para Khabib, y en medio de una batalla campal.

Khabib con toda la bronca y McGregor arrugando un "it's only business" por lo que me parece entender en el 2do video. Hace rato me parece lamentable el circo promocional en el q está cayendo UFC, y después de #UFC229 se dio pie a que salgan muchos opinando lo mismo. pic.twitter.com/oFFg081RUW

— Gabriel Kreden (@KredenGabriel) October 8, 2018