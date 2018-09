VIDEO. El drástico cambio del futbolista Héctor Herrera que está en boca de todos

El futbolista habló por primera vez del procedimiento estético al que se sometió, además posó para una revista de moda. Pero dice que nada ha cambiado en él.

Héctor Herrera ya no es el mismo, de hace un par de meses, después del Mundial de Rusia se sometió a una cirugía estética para mejorar su aspecto y ahora es la portada de la revista GQ México en su edición de octubre.

Aquí llevó a cabo su primera sesión fotográfica con su nueva imagen, en donde luce totalmente cambiado.

El jugador del Porto aclaró que lo más importante es lo que la gente lleva por dentro, pero que actualmente la imagen es muy importante.













“La imagen hoy en día es importante y creo que en el mundo se da la importancia de más, pero al final de cuentas lo más importante es lo que llevamos dentro y lo que uno puede ser como persona”, destacó en la entrevista.

Sin embargo, Herrera no perdió la oportunidad para confesar que se siente muy bien con el resultado de su operación.

Hector Herrera #HectorHerrera actuará en versión latina del Diario de una Pasión llamada: "Diario de una Pasión Futbolera". pic.twitter.com/0y4y7026Ba — Psicoterapeuta Baggy Villa (@BaggyOficial) September 28, 2018

“La cirugía no ha cambiado nada en mí, me sigo sintiendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con lo que me hice, no me siento peor o mejor, creo que he tomado la decisión correcta y si no me la hacía también era la decisión correcta. Si yo no fuera una persona famosa nadie lo comentaría, es el precio que debemos pagar por la fama”, expresó.

Alguien tiene el teléfono del doctor de mi brother Héctor Herrera, es para un amigo. 😬 pic.twitter.com/bnSuRmTO27 — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) September 27, 2018

*Con información de Publinews Internacionnal