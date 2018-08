Jugadores de la Liga española amenazan con irse a huelga

Cada derrota nos enseña algo que debemos aprender. Volveremos a ganar con este escudo, que nadie lo dude. #HalaMadrid ayer, hoy, mañana y siempre. We learn something from every defeat. We will make this badge win again. #HalaMadrid yesterday, today, tomorrow and forever.

