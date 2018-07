El “sí” que tanto esperaba Sergio Ramos ha llegado

El defensor central del Real Madrid y de la selección de España, Sergio Ramos, ha sido noticia este martes y no precisamente en el ámbito futbolero, donde se le reconoce como uno de los mejores zagueros del mundo.

Tras concluir su participación con España en Rusia 2018 e iniciar un período de vacaciones, Ramos ha dado a conocer una noticia a través de sus redes sociales.

Ramos, de 32 años, se casará con Pilar Rubio, tras seis años de noviazgo. La pareja, que ya tiene tres hijos en común, ha decidido llevar su relación al altar y próximamente se convertirán en marido y mujer.

También puedes leer: Ellos son los candidatos para dirigir a Argentina tras la salida de Sampaoli

Esta emotiva noticia ha sido compartida por ambos a través de sus redes sociales. Fue Ramos el encargado de darla a conocer en su cuenta de Instagram y Twitter.

“Ha dicho que sí, te quiero y para siempre”, son algunos de los mensajes que Ramos ha colocado y que han generado muchos comentarios por parte de sus seguidores.

Ha dicho que sí | She said yes

Te quiero… para siempre, @PilarRubio_ .

I love you… forever.

💍❤💜❤💜 pic.twitter.com/7GayDAZ4Mi

— Sergio Ramos (@SergioRamos) July 17, 2018