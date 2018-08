VIDEO. Las palabras del “Pescado” hieren al “Pin” Plata y cancela su homenaje

La leyenda del futbol nacional Juan Carlos Plata mostró su total decepción y tristeza por las críticas de Carlos “el Pescado” Ruiz, al que estaba organizando un gran homenaje.

“Me decepcionaron totalmente las declaraciones que está dando “el Pescado” porque primero se debe informar antes de hacer un juicio, está tratando de mafiosa a la comisión, y yo estoy ahí, no es lo correcto, él me conoce y sabe cómo soy, como lo he dicho siempre, si detecto algo aquí, yo mismo renuncio”, dijo Plata, al ser consultado sobre las fuertes declaraciones de Ruiz.

Partido de preparación en Proyecto Goal, Selección Mayor vs. Selección Sub20. pic.twitter.com/Vmk7OCPMiH — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) August 8, 2018

Y es que días atrás, “el Pescadito” se expresó de manera denigrante hacia la Fedefut, y deseó que nadie llegue al partido que Guatemala sostendrá contra Argentina en Estados Unidos.

“Vergüenza que la Fedefut utilice el partido Argentina vs. Guatemala para engañar a mis paisanos que residen en Los Ángeles. 1. Mentira que parte de las entradas servirán para ayudar a los damnificados del volcán. 2. Que argentina se presentará?”, dice una de sus publicaciones.

Espero que sea un vacío total ese partido y que les salga el tiro por la culata a los mafiosos que están jugando con los sentimientos de muchas familias Guatemaltecas.#comisiónnormalizadoraYloscambios para que los pusieron ahí?? No se ve que estén haciendo nada. — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) August 7, 2018

“Espero que sea un vacío total ese partido y que les salga el tiro por la culata a los mafiosos que están jugando con los sentimientos de muchas familias guatemaltecas”, continuó.

Ante esta situación, Plata también dijo que ya no continuará organizado el partido de despedida que había planificado para Carlos Ruiz, y que se llevaría a cabo en el partido contra Argentina en Los Ángeles.

#SelecciónNacional | Juan Carlos Plata sobre Carlos Ruiz: “A mí me dolió muchísimo las declaraciones que dio” pic.twitter.com/P1uswrrVtB — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 13, 2018

“Yo estaba moviendo “pitas” para darle un reconocimiento en el partido contra Argentina y paré todo toralmente porque me decepcioné de las declaraciones que dio, habla de la comisión pero me está aludiendo a mí con todo eso, me molestó muchísimo”, dijo el “Pin”.

“Se perdió la oportunidad de hacerle ese partido de despedida contra Argentina, era una ilusión que tenía y ya había hablado con otros jugadores y exjugadores, pero al ver esas cosas me bajó totalmente, me dolió muchísimo, me causa mucha tristeza”, expresó Plata.

Según el “Pin”, el promotor del partido dijo que entre el 5 y el 10% del total de las entradas, serán para los damnificados por el Volcán de Fuego, por lo que vieron, no solo la posibilidad de tener un buen espectáculo deportivo, sino de ayudar en una labor social.