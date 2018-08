Gonzalo Higuaín se  muestra con la camisola de su nuevo club

El argentino Gonzalo Higuaín mostró al mundo este jueves, la camiseta de su nuevo equipo, el AC Milán, un movimiento que lleva de vuelta a la Juventus a Leonardo Bonnucci.

El Milan se hace con los servicios de Higuaín en una cesión de un año a cambio de 18 millones de euros, aunque podría fichar al delantero el próximo verano boreal por 36 millones de euros. Además, el italiano Mattia Caldara, fichado por la Juve procedente del Atalanta, acompañará al "Pipita" a Milán.

Look who's in Milan ready for medicals…

Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche…

👋🏻 @G_Higuain

🔴⚫ pic.twitter.com/P1RM42J1LC

— AC Milan (@acmilan) August 2, 2018